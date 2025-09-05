Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Fensterscheibe eingeschlagen
Haselünne (ots)
Am Donnerstagabend, 4. September 2025, zwischen 20:00 und 20:44 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz an der Lähdener Straße in Haselünne die Scheibe der Fahrertür eines geparkten Seat ein. Aus dem Türfach entwendete der Täter ein Brillenetui samt Sonnenbrille. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lähdener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.
