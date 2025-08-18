Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Paket mit unbekanntem Stoff gefunden - drei verletzte Personen

Hannover (ots)

In der Südstadt wurde heute Nachmittag ein Päckchen von einem Paketzustellungsunternehmen geöffnet, wodurch ein unbekanntes Pulver ausgetreten ist. Der betroffene Paketzusteller sowie zwei hinzugerufene Polizeibeamte erlitten beim Kontakt des Pulvers Atem- und Kreislaufbeschwerden. Ein genauer Stoff konnte nicht identifiziert werden.

Gegen 14:45 Uhr wurde die Regionsleitstelle über den Vorfall informiert. Polizeibeamte hatten das Päckchen vom Paketshop ins Polizeikommissariat in der Südstadt transportiert und es in einem verschlossenen Büro gelagert. Die Einsatzleitung der Feuerwehr hatte sich nach der Erkundungg dazu entschlossen, die Alarmstufe zu erhöhen und forderte Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache 3 nach, die für Gefahrguteinsätze spezialisiert sind.

Unter Einsatz von Chemikalienschutzanzügen beförderten die Einsatzkräfte das Paket ins Freie, wo sie mehrere Stoffmessungen durchführten. Da kein genauer Stoff festgestellt werden konnte, wurde das Paket letztlich in einem speziellen Fass luftdicht gelagert und an die Polizei übergeben, welche den Stoff in eigenen Laboren noch einmal genauer untersuchen kann.

Die betroffenen Polizeibeamten sowie der Paketzusteller wurden durch den Rettungsdienst in hannoversche Kliniken zur weiteren Versorgung transportiert.

Nachdem eine Gründliche Reinigung von Personal und Geräten durchgeführt wurde, konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Die Maßnahmen dauerten bis etwa 18:30 Uhr. In diesem Zeitraum war die Albert-Niemann-Straße gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt zehn Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell