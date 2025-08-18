PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Paket mit unbekanntem Stoff gefunden - drei verletzte Personen

Hannover (ots)

In der Südstadt wurde heute Nachmittag ein Päckchen von einem Paketzustellungsunternehmen geöffnet, wodurch ein unbekanntes Pulver ausgetreten ist. Der betroffene Paketzusteller sowie zwei hinzugerufene Polizeibeamte erlitten beim Kontakt des Pulvers Atem- und Kreislaufbeschwerden. Ein genauer Stoff konnte nicht identifiziert werden.

Gegen 14:45 Uhr wurde die Regionsleitstelle über den Vorfall informiert. Polizeibeamte hatten das Päckchen vom Paketshop ins Polizeikommissariat in der Südstadt transportiert und es in einem verschlossenen Büro gelagert. Die Einsatzleitung der Feuerwehr hatte sich nach der Erkundungg dazu entschlossen, die Alarmstufe zu erhöhen und forderte Einsatzkräfte und Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache 3 nach, die für Gefahrguteinsätze spezialisiert sind.

Unter Einsatz von Chemikalienschutzanzügen beförderten die Einsatzkräfte das Paket ins Freie, wo sie mehrere Stoffmessungen durchführten. Da kein genauer Stoff festgestellt werden konnte, wurde das Paket letztlich in einem speziellen Fass luftdicht gelagert und an die Polizei übergeben, welche den Stoff in eigenen Laboren noch einmal genauer untersuchen kann.

Die betroffenen Polizeibeamten sowie der Paketzusteller wurden durch den Rettungsdienst in hannoversche Kliniken zur weiteren Versorgung transportiert.

Nachdem eine Gründliche Reinigung von Personal und Geräten durchgeführt wurde, konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden.

Die Maßnahmen dauerten bis etwa 18:30 Uhr. In diesem Zeitraum war die Albert-Niemann-Straße gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt zehn Fahrzeuge mit 21 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hannover
Jasper Schlott
Telefon: 0511 912-1405
E-Mail: Feuerwehr-Pressesprecher@Hannover-Stadt.de
https://www.feuerwehr-hannover.de

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hannover
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:10

    FW Hannover: Abbiegeunfall: Radfahrer verstirbt nach Zusammenstoß mit LKW

    Hannover (ots) - Am Montagvormittag ereignete sich in der Ada-Lessing-Straße, Ecke Langenforther Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer. Durch den Unfall wurde der 62-jährige Radfahrer lebensbedrohlich verletzt und verstarb wenig später in einer hannoverschen Klinik. Zeugen berichteten bei Abgabe des Notrufes von einem männlichen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 13:32

    FW Hannover: Feuerwehr rettet vier Personen über Drehleiter

    Hannover (ots) - Am heutigen Freitagvormittag kam es im Stadtteil Herrenhausen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Wegen einer massiven Verrauchung des Treppenraum wurden vier Bewohner, darunter ein Kleinkind, über eine Drehleiter gerettet. Ein weiterer Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Durch die Regionsleitstelle Hannover wurde am heutigen Freitag um 09:42 Uhr ein Löschzug der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:24

    FW Hannover: Hohe Temperaturen: Kinder und Hunde nicht in Fahrzeugen zurücklassen

    Hannover (ots) - Am heutigen Donnerstag werden weiterhin hohe Temperaturen bis zu 35°C erwartet. Die Feuerwehr weist daher dringlich daraufhin, Kinder und Hunde nicht in abgestellten Fahrzeugen in der prallen Sonne zurückzulassen, da im Fahrzeuginneren sehr schnell sehr viel höhere Temperaturen erreicht werden können. Bereits ab Außentemperaturen über 20 Grad ...

    mehr
