Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Korbach (ots)

Am Dienstagabend (8. Juli) kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Bad Wildungen zu einem Brand. Die zur Brandausbruchszeit im Gebäude anwesenden Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brand wurde am Dienstag gegen 18.20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren aus Bad Wildungen und mehreren Ortsteilen waren mit über 80 Feuerwehrleuten am Einsatzort. Der Brand war im Keller ausgebrochen, der gesamte Gebäudekomplex war stark verqualmt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 12 Personen im Gebäude, einige von ihnen mussten mit der Drehleiter der Feuerwehr oder mit Gartenleitern von Nachbarn über die Fenster aus den oberen Stockwerken des Mehrfamilienhauses evakuiert werden. Die Bewohner wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber im Laufe des Abends wieder verlassen. Ein Übergreifen des Feuers vom Keller auf die anderen Etagen konnte verhindert werden.

Die Straßensperrungen wurden gegen 21.00 Uhr aufgehoben.

Im Keller befanden sich mehrere stark verbrannte E-Roller, die von der Feuerwehr ins Freie gebracht und anschließend von der Polizei sichergestellt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen am Dienstagabend aufgenommen.

Die Brandursache ist noch unklar, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch nicht vor. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen defekten Akku an einem E-Roller ausgelöst worden sein.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach werden die weiteren Ermittlungen zur Brandursache am Brandort führen. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell