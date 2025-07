Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Erneut richten Unbekannte hohen Sachschaden durch Farbschmierereien an Schule an

Korbach (ots)

Nachdem es bereits in der Nacht vom 18. auf 19. Juni zu Farbschmiereien an der Bad Arolsen Kaulbachschule gekommen war (siehe auch Pressemitteilung vom 24.06.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6062170), schlugen die wahrscheinlich selben Täter in der Zeit von Freitagabend (4. Juli) bis Montagmorgen (7.Juli) erneut zu. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die unbekannten Täter hatten mehrere Gebäude, teilweise mit den gleichen Schriftzügen wie bereits Mitte Juni, beschmiert. So brachten sie erneut die Parole "From the River to the Sea" und Hammer und Sichel als Symbol der ehemaligen Sowjetunion auf. Außerdem wurden diesmal auch die Buchstaben "ACAB" und "AFA" aufgesprüht.

Die Schule hatte die Schmiereien aus dem Juni von einer Fachfirma beseitigen lassen. Der erneute Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell