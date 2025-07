POL-KB: Korbach - Motorrad gestohlen und wieder aufgefunden

Korbach (ots) - Nachdem es bereits in der Nacht vom 18. auf 19. Juni zu Farbschmiereien an der Bad Arolsen Kaulbachschule gekommen war (siehe auch Pressemitteilung vom 24.06.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/6062170), schlugen die wahrscheinlich selben Täter in der Zeit von Freitagabend (4. ...

mehr