Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Auto zerkratzt, hoher Sachschaden

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagmittag (5. Juli) bis Sonntagnachmittag (6. Juli) richtete ein unbekannter Täter erheblichen Sachschaden an einem Auto in Frankenberg an. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hatte einen in der Philipp-Soldan-Straße parkenden grauen VW Golf mit einem spitzen Gegenstand rundherum zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

