Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lünne - Einbruch in Wohnhaus
Lünne (ots)
Am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus am Espenweg in Lünne. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter durch ein Fenster in das Gebäude. Entwendet wurden eine geringe Menge Bargeld sowie Wildkameras. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Spelle, Telefon 05977/20360, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell