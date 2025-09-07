POL-EL: Bad Bentheim - Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt

Lünne (ots) - Am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem leerstehenden Einfamilienhaus am Espenweg in Lünne. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter durch ein Fenster in das Gebäude. Entwendet wurden eine geringe Menge Bargeld sowie Wildkameras. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

