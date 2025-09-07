Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Bad Bentheim - Vermisster wohlbehalten zurückgekehrt
Bad Bentheim (ots)
Der seit dem 4. September vermisste 28-jährige Rene Dekkers ist am gestrigen Abend wohlbehalten an der Wohnanschrift seiner Eltern wieder aufgetaucht. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung bei der Suche. In diesem Zusammenhang bitten wir darum, veröffentlichte sowie geteilte Inhalte umgehend zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell