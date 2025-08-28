Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrerin und Autofahrer mit mehr als 2,5 Promille gestoppt

Celle. Wietze. Unterlüß (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025 gegen 21:10 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei eine 36 Jahre alte Opelfahrerin aus Hannover, die auf der Hannoverschen Straße in Andelheidsdorf unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Dame fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde der Frau daraufhin untersagt. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen die 36-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auch ein Autofahrer in Wietze wurde gestern Nachmittag alkoholisiert angetroffen. Der 43-jährige war einer anderen Fahrerin gegen 14:45 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf der K4 zwischen Wietze und Hornbostel aufgefallen, bei der er auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten war. Die Zeugin informierte dann die Polizei. Eine Polizeistreife kontrollierte den VW-Fahrer in der Winsener Straße in Wietze und stellte fest, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe durchgeführt. Den betrunkenen Autofahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ein weiterer betrunkener Autofahrer war gestern in Unterlüß unterwegs. Einer Zeugin zufolge fuhr dieser zuvor gegen 15:20 Uhr mit seinem Mitsubishi aus dem Erfurter Weg in die Berliner Straße. Hier geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve auf den Gehweg, wo es nach ersten Erkenntnissen beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Kind gekommen wäre. Das Kind blieb unverletzt. Die Beamten trafen den 43 Jahre alten Fahrer in der Berliner Straße an und stellten bei ihm eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort scheiterte an der Durchführung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel an eine Verwandte übergeben. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell