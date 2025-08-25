PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz in Bergen

Bergen (ots)

Heute Morgen (25.08.2025) ist es in Bergen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. In der Straße "Postweg" in Bergen war es gegen 01:45 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zunächst zwischen einem 37 Jahre alten Mann und dessen 29 Jahre alter Lebensgefährtin zu Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf bedrohte der erheblich alkoholisierte Mann seine Partnerin und verletzte sie leicht am Kopf. Nachdem sie sich aus der Wohnung entfernt hatte, informierte die Frau eine Freundin über das Geschehen, die daraufhin die Polizei informierte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann Zugriff auf eine Waffe hat und zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. Nachdem der Mann auf die Ansprache der Beamten vor Ort, die Wohnungstür zu öffnen, nicht reagierte, verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt zu der Wohnung, wo sie den Tatverdächtigen in Gewahrsam nahmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Celle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen sowie seine Wohnung durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten eine Softairwaffe sowie diverse Stichwaffen und Betäubungsmittel. Die Ermittlungen zu den aufgefundenen Gegenständen dauern an. Eine Gefahr für die Anwohnenden bestand nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige am Morgen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. Die 29 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

