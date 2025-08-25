POL-CE: Betrunken Auto gefahren

Wietze (ots) - Der Vermisste Arno R. konnte unverletzt, aber schwach im Nahbereich zu seinem Zuhause durch Polizeikräfte aufgefunden werden, nachdem ein Mantrailer die Beamten in diese Richtung gelotst hatte. Arno R. geht es den Umständen entsprechend gut, sodass er nun vom Rettungsdienst versorgt wird. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten unter anderem dem DRK Celle, welches die Suche mit einer Drohne ...

