POL-CE: Betrunken Auto gefahren
Celle (ots)
Eine Polizeistreife hielt am Sonntagmorgen (24.08.2025) gegen 02:45 Uhr in der Straße "Vogelberg" in Celle einen Skodafahrer an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 25 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein anschließender Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,0 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
