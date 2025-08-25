PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunken Auto gefahren

Celle (ots)

Eine Polizeistreife hielt am Sonntagmorgen (24.08.2025) gegen 02:45 Uhr in der Straße "Vogelberg" in Celle einen Skodafahrer an. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 25 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein anschließender Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,0 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

