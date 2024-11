Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241111 - 1097 Frankfurt - Seckbach: Gartenhütte vollständig ausgebrannt

Frankfurt (ots)

(fl) Am frühen Sonntagmorgen (10.11.2024) gegen 04:25 Uhr brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartenparzelle im Bereich des Seckbacher Klemmenweges vollständig nieder. Beim Eintreffen der Polizei brannte die Hütte bereits in voller Ausdehnung.

Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Einsatzkräfte auf einem unmittelbar an die abgebrannte Gartenhütte angrenzenden Grundstück eines 63-jährigen Parzellenpächters ein hochentzündliches Benzingemisch.

Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell