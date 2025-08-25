PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Bergen

Bergen (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am späten Samstagabend (23.08.2025) in der Seymourstraße in Bergen einen dort abgestellten Transporter beschädigt. Die von einer Anwohnerin alarmierten Polizeikräfte stellten bei dem stark alkoholisierten Mann die Personalien fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Nachdem er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen war, leistete er bei der Durchsetzung des Platzverweises Widerstand und verletzte zwei Beamte dabei leicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bergener wieder entlassen. Die Polizei Bergen hat nun diverse Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 12:28

    POL-CE: Schwere Brandstiftung an Einfamilienhaus

    Celle / Ahnsbeck (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.08.2025) kam es kurz vor 02:30 Uhr im südöstlichen Bereich des Landkreises Celle zu einer schweren Brandstiftung. In der Gemeinde Ahnsbeck wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Anschließend wurden Flammen im Bereich der Haustür festgestellt. Diese konnten eigenständig gelöscht werden. Bei der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 22:33

    POL-CE: Vermisster Arno R. wohlbehalten angetroffen

    Wietze (ots) - Der Vermisste Arno R. konnte unverletzt, aber schwach im Nahbereich zu seinem Zuhause durch Polizeikräfte aufgefunden werden, nachdem ein Mantrailer die Beamten in diese Richtung gelotst hatte. Arno R. geht es den Umständen entsprechend gut, sodass er nun vom Rettungsdienst versorgt wird. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten unter anderem dem DRK Celle, welches die Suche mit einer Drohne ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:51

    POL-CE: Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Fahrer

    Celle (ots) - Am Montag, 18.08.2025 ist es in der Mühlenstraße in Celle zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der 21 Jahre alte Fahrer eines Tesla befuhr gegen 13:20 Uhr die Mühlenstraße in Richtung des Thaerplatzes. Auf Höhe des Amtsgerichtes bremste er sein Fahrzeug aus bislang nicht geklärten Gründen stark ab. Ein hinter ihm fahrender 45-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren