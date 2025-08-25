Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Bergen

Bergen (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann hat am späten Samstagabend (23.08.2025) in der Seymourstraße in Bergen einen dort abgestellten Transporter beschädigt. Die von einer Anwohnerin alarmierten Polizeikräfte stellten bei dem stark alkoholisierten Mann die Personalien fest und erteilten ihm einen Platzverweis. Nachdem er diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachgekommen war, leistete er bei der Durchsetzung des Platzverweises Widerstand und verletzte zwei Beamte dabei leicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bergener wieder entlassen. Die Polizei Bergen hat nun diverse Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell