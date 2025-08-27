Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg/Etzel - E-Bike entwendet

Unbekannte Täter haben am Sonntag im Friedeburger Ortsteil Etzel ein E-Bike gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 13.55 Uhr und 17 Uhr auf einem Fahrradabstellplatz eines Jugendtreffs im Schützenweg. Die Polizei Friedeburg nimmt unter der Telefonnummer 04465 945780 Zeugenhinweise entgegen.

Eversmeer - Katzen durch unbekannte Flüssigkeit verletzt

In Eversmeer sind zwei Katzen mit ungewöhnlichen Verletzungen aufgefunden worden. Die beiden Tiere waren am Samstag zu ihrem Zuhause in der Straße Ant Leegmoor zurückgekehrt und hatten auffällige Hautverletzungen im Gesicht. Das Fell am Körper wies zudem Rückstände von einer unbekannten roten Flüssigkeit auf. Bisher ist unklar, wie es zu den Verletzungen kam. Ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist nicht ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag ist ein Unfallverursacher in Neuharlingersiel geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß gegen 13.35 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Otzumer Balje gegen einen schwarzen VW. Der VW wurde durch den Unfall an der Fahrertür beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er einen silbernen Mercedes. Die Polizei Esens bittet unter 04971 926500 um Zeugenhinweise.

Neuharlingersiel - Unfallflucht

In Neuharlingersiel kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Auf einem Parkplatz in der Straße Am Hafen Ost stieß zwischen 14.25 Uhr und 16 Uhr ein derzeit unbekannter Autofahrer gegen das Heck eines weißen Suzuki. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

