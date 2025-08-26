PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unfall in der Baustelle Wilhelm-Heinichen-Ring

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Baustelle am Wilhelm-Heinichen-Ring in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 36 Jahre alte Nissanfahrerin gelangte am Sonntagmorgen (24.08.2025) gegen 01:30 Uhr auf bislang ungeklärte Weise mit ihrem Fahrzeug in die abgesperrte Baustelle im Kreuzungsbereich Wilhelm Heinichen-Ring / Hannoversche Heerstraße. Dort kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Bordstein und prallte frontal gegen eine im Seitenraum stehende Laterne. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle und meldete sich mit einigen Stunden Verzögerung bei der Polizei. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro, der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe an der Laterne steht noch nicht fest. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei Celle ermittelt wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

