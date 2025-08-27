PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz anlässlich einer Eröffnungsveranstaltung auf dem Gelände der Firma Rheinmetall

Unterlüß (ots)

Am heutigen Mittwoch, 27.08.2025, fand auf dem Werksgelände der Firma Rheinmetall in Unterlüß die offizielle Eröffnung einer neuen Produktionsstätte statt. An der Veranstaltung nahmen neben Vertreterinnen und Vertretern des Unternehmens auch der NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Olaf Lies, sowie weitere hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland teil. Die Polizeiinspektion Celle führte mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte einen Einsatz durch. Ziel war es, den störungsfreien Ablauf der Veranstaltung sowie die Sicherheit der Teilnehmenden zu gewährleisten.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz ohne besondere Vorkommnisse. Eine Gruppe von bis zu 13 Friedensaktivisten hatte sich ab dem Vormittag vor dem Werksgelände versammelt und friedlich mit Plakaten auf ihre Position zum Thema Rüstungsindustrie aufmerksam gemacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
