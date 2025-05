POL-MI: Schwer verletzt - Radfahrer stürzt bei Alleinunfall

Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in mehreren Stadtteilen in mindestens elf Fällen Fahrzeuge durchwühlt und daraus teilweise Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. So nahmen die Unbekannten im Stadtteil Bärenkämpen die Sankt-Ansgar-Straße, die Sandtrift, die Diemelstraße, die Stiftsallee und die Straße "In den Bärenkämpen" ins Visier. Aus einem ...

mehr