Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger von Auto angefahren

Lübbecke (ots)

(SN) Am Dienstagmorgen ist ein Fußgänger auf der Gehlenbecker Straße von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt er offenbar schwere Verletzungen.

Den Erkenntnissen zufolge hatte der 53-jährige Hüllhorster gemeinsam mit einem anderen Mann gegen 10.30 Uhr an einem auf der Fahrbahn geparkten Auto gestanden. Zur gleichen Zeit steuerte ein 89 Jahre alter Mann aus Lübbecke seinen Pkw in Fahrtrichtung Heekeweg auf das in gleicher Fahrtrichtung stehende Auto zu und hielt an. Offenbar zeitgleich setzten sich die beiden Beteiligten daraufhin in Bewegung. Als der 53-Jährige sich schließlich neben der Fahrerseite des geparkten Wagens befand, kam es zum Kontakt mit dem fahrenden Auto des Lübbeckers.

Dadurch erlitt der Hüllhorster schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Versorgung wurde er per Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell