POL-MI: Unbekannte durchwühlen mehrere Autos

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in mehreren Stadtteilen in mindestens elf Fällen Fahrzeuge durchwühlt und daraus teilweise Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

So nahmen die Unbekannten im Stadtteil Bärenkämpen die Sankt-Ansgar-Straße, die Sandtrift, die Diemelstraße, die Stiftsallee und die Straße "In den Bärenkämpen" ins Visier. Aus einem BMW fehlten an der Sankt-Ansgar-Straße etwa nach Aufbruch des Handschuhfachs eine Uhr, eine Sonnenbrille und Geld. Aus einem VW Touran, der ebenfalls in der genannten Straße gestanden hatte, fehlte ein Mobiltelefon und ebenfalls Geld. Außerdem entnahmen die Kriminellen aus einem Peugeot in der Straße "In den Bärenkämpen" eine Geldbörse. Dies galt auch für eine von zwei Taten in der Stiftsallee (Mercedes und Ford). Aus den weiteren Autos an den genannten Aufbruchsorten wurde augenscheinlich nichts entwendet.

In der Schenkendorfstraße fehlte nach einer ersten Durchsicht nach Durchwühlen eines Ford S-Max ebenfalls nichts. Außerdem ereigneten sich gleichgelagerte Taten offenbar ohne Entwendung von Gegenständen in der Seydlitzstraße (Ford Focus) und in zwei Fällen an der Dankerser Straße (Mercedes und VW).

Der Großteil der Taten dürfte sich in den Abend- oder Nachtstunden zu Dienstag ereignet haben. An keinem der betroffenen Autos fanden sich Aufbruchspuren. Wie die Täter Zugriff zum Fahrzeuginneren erhielten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Grundsätzlich aber appellieren die Beamten an die Autofahrerinnen und Autofahrer, ihre Fahrzeuge abzuschließen und in ihnen keine Wertgegenstände zurückzulassen.

Zeugen, denen verdächtige Handlungen oder Personen in den genannten Straßen aufgefallen sind, werden gebeten unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

