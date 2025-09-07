Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Samstag, zwischen 13:15 Uhr und 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Tierparks am Heseper Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten grauen Ford C-Max. Am Pkw konnten rote und blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Tel. 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell