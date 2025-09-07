PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pkw beschädigt

Meppen (ots)

Am Freitag, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am alten Bahnhof in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes fuhr aus einer Parklücke heraus und touchierte dabei einen bislang unbekannten, in einer Parklücke abgestellten Pkw. Die Fahrerin stellte erst im Nachhinein einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Der andere beteiligte Pkw konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Meppen bittet daher die bislang unbekannte Fahrerin oder den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 07:59

    POL-EL: Lathen - Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

    Lathen (ots) - Am Samstag, gegen 21:15 Uhr, kam es vor dem Combi-Markt in der Straße Großer Esch in Lathen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Mann griff unvermittelt drei Männer im Alter von 18, 25 und 34 Jahren an und schlug einen von ihnen zu Boden. Zwei der Männer wurden dabei verletzt. Anschließend verließ der Unbekannte den Ort in Begleitung einer weiteren männlichen Person in Richtung ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:57

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

    Nordhorn (ots) - Am Samstag, zwischen 13:15 Uhr und 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Tierparks am Heseper Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten grauen Ford C-Max. Am Pkw konnten rote und blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 07:57

    POL-EL: Haren - Haus in Brand geraten

    Haren (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand an einem Einfamilienhaus im Buchsbaumweg in Haren. Zunächst geriet der hölzerne Terrassenüberstand in Brand. Kurz darauf griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an und konnte den Brand schließlich löschen. Die Anwohner konnten das Gebäude ...

    mehr
