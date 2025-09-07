Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pkw beschädigt

Meppen (ots)

Am Freitag, zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Straße Am alten Bahnhof in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines schwarzen Mercedes fuhr aus einer Parklücke heraus und touchierte dabei einen bislang unbekannten, in einer Parklücke abgestellten Pkw. Die Fahrerin stellte erst im Nachhinein einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Der andere beteiligte Pkw konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei Meppen bittet daher die bislang unbekannte Fahrerin oder den Fahrer des beschädigten Fahrzeugs sowie mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 05931/9490 zu melden.

