Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L 560 bei Neulußheim wurden zwei Personen verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden.

Eine 21-jährige Frau war gegen 7.45 Uhr mit ihrem Audi auf der L 560 in Richtung Hockenheim unterwegs. An der Einmündung in Richtung Waghäuseler Straße musste sie an der dortigen Ampel aufgrund Rotlichts anhalten. Dies realisierte eine nachfolgende 31-jährige Ford-Fahrerin zu spät und fuhr auf den Audi der 21-Jährigen auf. Dabei zog sich die Fahrerin des Ford schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme war die L 560 zwischen Neulußheim und Waghäusel vorübergehend voll gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe konnte gegen 8.30 Uhr wieder freigegeben werden. Ab 9.30 Uhr waren alles Sperrungen aufgehoben. Es ergaben sich hierdurch zeitweilige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zur Unterstützung waren die Freiwilligen Feuerwehren auf Neulußheim und Altlußheim mit jeweils 10 Wehrleuten vor Ort eingesetzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell