POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht am Gildehauser Weg

Nordhorn (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag kam es am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Kraftfahrzeugs touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dort auf einem Parkstreifen aufgestellten Blitzeranhänger. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten zur Vorstellung und Feststellung nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

