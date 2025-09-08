PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht beim Hoffest

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 10:15 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Gelände des Hoffestes des Sozialen Ökohofs in der Straße Am Seitenkanal in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte beim Ausparken aus einer seitlichen Parklücke einen geparkten weißen VW up!. An dem Fahrzeug entstand hinten links ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 08:13

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Orchideenstraße

    Nordhorn (ots) - Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 12:38 Uhr und 13:35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Nordhorn. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mutmaßlich die Orchideenstraße in Fahrtrichtung Schlieperstraße. Im Bereich vor der Einmündung zur Schlieperstraße touchierte er beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 08:12

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht am Gildehauser Weg

    Nordhorn (ots) - Zwischen Donnerstag und Samstag kam es am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines Kraftfahrzeugs touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den dort auf einem Parkstreifen aufgestellten Blitzeranhänger. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 08:12

    POL-EL: Lingen - Polizei klärt mehrere Sachbeschädigungen in Kirchen auf

    Lingen (ots) - Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim hat mehrere Sachbeschädigungen in Kirchen in Lingen aufgeklärt. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 9. und 17. Juni 2025. Am 9. Juni 2025 wurden in der Kapelle an der Wilhelmstraße unter anderem das "Ewige Licht", eine Glasvitrine, ein Mikrofon, die Orgel und das Fürbittenbuch beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren