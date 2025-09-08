Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht beim Hoffest

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 10:15 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Gelände des Hoffestes des Sozialen Ökohofs in der Straße Am Seitenkanal in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte beim Ausparken aus einer seitlichen Parklücke einen geparkten weißen VW up!. An dem Fahrzeug entstand hinten links ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben oder Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

