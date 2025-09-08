Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Diebstahl eines Rasenmähroboters
Haselünne (ots)
In der Nacht zu Sonntag, zwischen 02:43 Uhr und 03:22 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in der Goerdelerstraße in Haselünne. Von dort entwendeten sie einen Rasenmähroboter samt Station und Überdachung. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961-958700 zu melden.
