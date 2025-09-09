PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Meppen (ots)

Am Montag gegen 15:45 Uhr kam es am Schullendamm / Ecke Esterfelder Stiege in Meppen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW samt drei Mitfahrerinnen den Schullendamm in Fahrtrichtung B70. Zeitgleich wollte eine 75-jährige Kia-Fahrerin von der Esterfelder Stiege nach links auf den Schullendamm abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des VW-Fahrers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Alle fünf Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich mit Rettungswagen in das Krankenhaus Meppen gebracht.An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

