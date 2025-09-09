Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, kam es auf dem Tinner Weg in Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW Transporter. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05932 / 72100 zu melden.

