Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen
Haren (ots)
Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, kam es auf dem Tinner Weg in Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW Transporter. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05932 / 72100 zu melden.
