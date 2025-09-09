PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Haren (ots)

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, kam es auf dem Tinner Weg in Haren zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW Transporter. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Haren bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05932 / 72100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

