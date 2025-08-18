FW-Heiligenhaus: Feuerwehreinheiten absolvieren gemeinsame Einsatzübung

Feuerwehr Heiligenhaus

Am Wochenende übten Feuerwehreinheiten aus Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus gemeinsam an der Feuerwache in Heiligenhaus. Bei einem Treffen stand das Kennenlernen und eine gemeinsame Einsatzübung auf dem Plan um zukünftige Einsätze noch besser zu absolvieren.

Am Samstag, den 16.08.2025 war einiges los an der Feuer- und Rettungswache in Heiligenhaus. Die IuK-Einheiten der Feuerwehren Velbert und Wülfrath trafen sich in Heiligenhaus, zu einer gemeinsamen Übung. Das Personal von IuK-Einheiten ist dafür ausgebildet, große Einsatzstellen zu koordinieren und die Einsatzleitung zu unterstützen. Ziel des Tages war sich und die Technik kennenzulernen, um die Schnittstellen untereinander zu verbessern und die zukünftige Zusammenarbeit zu stärken. Die Feuerwehr Wülfrath und die Gastgeber aus Heiligenhaus nahmen mit einem Einsatzleitwagen 1 und Kameraden aus Velbert mit einem Einsatzleitwagen 2, ein Fahrzeug mit Kofferaufbau teil.

Die Zusammenarbeit stärken

IuK-Einheiten sind für die Gewinnung von Informationen und die Kommunikation an Einsatzstellen speziell ausgebildet, denn große Einsatzstellen bedeuten einen erheblichen Koordinierungsaufwand. Durch die Nähe der Städte zueinander, arbeiten die Einheiten bei größeren Einsätzen im Fall der Fälle zusammen. Damit die Handgriffe im Fall der Fälle noch besser funktionieren, absolvierten die Kräfte eine gemeinsame Einsatzübung. Angenommen wurde ein großes Brandereignis in einem Betreuungs- und Pflegeheim für ältere Menschen, mit vielen Verletzen. Über die Computersysteme und Funkanlagen in den Einsatzleitfahrzeugen wurde der Einsatz wie ein echter koordiniert und strukturiert. Die drei Feuerwehren arbeiteten das fiktive Szenario sehr gut zusammen ab.

Zukünftige Treffen geplant

Auch wenn natürlich alle der Feuerwehren aus Velbert, Wülfrath und Heiligenhaus das gleiche Ziel haben, die Einsatzleitung bestmöglich zu unterstützen, ist die Technik und Arbeitsweise nicht identisch. Dass die Zusammenarbeit untereinander trotz allem sehr gut funktioniert, wurde an dem Tag allen Beteiligten deutlich. Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Heiligenhaus Glenn Klar, empfing die Kräfte auf dem Hof der Feuer- und Rettungswache in Heiligenhaus und wünschte allen Teilnehmern eine lehrreiche Übung und vor allem einen interessanten kameradschaftlichen Austausch. Auch der Leiter der Feuerwehr Wülfrath Benjamin Hann machte sich vor Ort ein Bild von der Übung. Am Ende waren sich alle Einig, dass weitere Treffen zeitnah geplant werden sollen.

