Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lathen - Sachbeschädigung an Hauseingangstür - Polizei sucht Zeugen
Lathen (ots)
Am Samstag zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr, kam es in der Großen Straße in Lathen zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Hauseingangstür eines Wohnhauses vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand und verursachte dabei Kratzer an der Tür. Ein Zeuge beobachtete mehrere Jugendliche, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten und anschließend vom Tatort entfernten. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung besteht, ist derzeit unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933 / 924570 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell