Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Einbruch in Tierarztpraxis
Papenburg (ots)
Am Montag zwischen 23:00 Uhr und 23:10 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis an der Von-Herz-Straße in Papenburg eingebrochen. Die Täter beschädigten ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren entwendeten sie Bargeld sowie Arzneimittel aus einem Tresor. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
