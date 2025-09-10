Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Kabel gestohlen

Hoogstede (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 29.08.2025, 11:00 Uhr, und Mittwoch, 03.09.2025, 14:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter das Gelände einer Baustelle an der Straße Koppeldiek in Hoogstede betreten. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie einen Zaun beschädigten. Auf dem Baustellengelände wurden sämtliche Gebäude durchsucht. Zudem entfernten die Täter die Abdeckungen mehrerer Rohr- und Kabelschächte, schnitten die darin verlegten Kabel ab und entwendeten diese. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden.

