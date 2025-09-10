PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Hoogstede - Kabel gestohlen

Hoogstede (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 29.08.2025, 11:00 Uhr, und Mittwoch, 03.09.2025, 14:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter das Gelände einer Baustelle an der Straße Koppeldiek in Hoogstede betreten. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie einen Zaun beschädigten. Auf dem Baustellengelände wurden sämtliche Gebäude durchsucht. Zudem entfernten die Täter die Abdeckungen mehrerer Rohr- und Kabelschächte, schnitten die darin verlegten Kabel ab und entwendeten diese. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der Rufnummer 05942/922150 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

