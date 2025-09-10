PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Heede (ots)

Am Samstag gegen 15:20 Uhr kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Dersumer Straße in Heede zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten weißen Audi A1 und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer vom Unfallort, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Lkw-Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 0504961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

