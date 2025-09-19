PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei stoppt E-Roller-Fahrer

Schlotheim (ots)

Gleich zwei Vergehen mussten Polizeibeamten am Donnerstagabend bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines E-Roller-Fahrers feststellen. Die Beamten stoppten den Mann in der Bahnhofstraße. Der 43-Jährige stimmten einem Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von mehr als ein Promille ergab. Darüber hinaus war das Elektrokleinstfahrzeug des Mannes nicht pflichtversichert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

