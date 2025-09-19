Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Polizei stoppt E-Roller-Fahrer
Schlotheim (ots)
Gleich zwei Vergehen mussten Polizeibeamten am Donnerstagabend bei der allgemeinen Verkehrskontrolle eines E-Roller-Fahrers feststellen. Die Beamten stoppten den Mann in der Bahnhofstraße. Der 43-Jährige stimmten einem Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von mehr als ein Promille ergab. Darüber hinaus war das Elektrokleinstfahrzeug des Mannes nicht pflichtversichert. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.
