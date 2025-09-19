PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendlicher flüchtet auf Moped - Verfahren eingeleitet

Geisleden (ots)

In Geisleden beabsichtigten am Donnerstag Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld einen Mopedfahrer gegen 19 Uhr einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dieser versuchte sich der 16-Jährige durch eine Flucht zu entziehen. Polizeibeamte konnten den Jugendlichen auf dem augenscheinlich baulich veränderten Kleinkraftrad stoppen. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Für das Fahrzeug konnte der Fahrer keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Das Kraftrad wurde zur gutachterlichen Überprüfung der Veränderungen sichergestellt. Ermittlungen wegen unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

