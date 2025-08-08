Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Zug fest

Singen (ots)

Im Rahmen von Grenzkontrollen wurde am 7. August gegen 13:30 Uhr ein 23-Jähriger Reisender von der Bundespolizei festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Der syrische Staatsangehörige reiste mit dem Interregio von Schaffhausen (CH) kommend in Richtung Singen (D). Im Zug wurde er von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten diese einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg fest. 2024 wurde der junge Mann vom Amtsgericht Bamberg wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe verurteilt, die er bislang schuldig blieb. Die Beamten eröffneten ihm auf dem Bundespolizeirevier in Singen den Haftbefehl. Da er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er zum Antritt einer 29-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt in Konstanz eingeliefert.

