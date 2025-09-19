Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Nachmittag für Gespräche, Einblicke und Prävention - "Coffee with a Cop" begeistert in Bad Langensalza

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde der Neumarkt in Bad Langensalza zu einem Treffpunkt für Bürger, die bei einem heißen Getränk in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch kommen wollten. Bei der Veranstaltung "Coffee with a Cop", organisiert von der Landespolizeiinspektion Nordhausen, war genau dies der richtige Rahmen.

Am 18. September, von 14 bis 18 Uhr, lud die Landespolizeiinspektion Nordhausen die Bürger auf den Neumarkt ein, um sich mit Polizisten aus der Schutz- und Kriminalpolizei auszutauschen. Viele nutzten die Gelegenheit, mehr über die Arbeit der Polizei zu erfahren und ihre Fragen direkt zu stellen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die polizeiliche Beratungsstelle, die den Bürgern praktische Tipps zur Vorbeugung von Trickbetrug und zum Schutz vor Einbrüchen bot. Besonders spannend für viele war auch die Präsentation der Kriminaltechnik, bei der die Experten Einblicke in ihre tägliche Arbeit gaben und demonstrierten, wie Tatorte untersucht werden.

Für die jungen Besucher gab es ebenfalls viel zu entdecken: Ein Streifenwagen und ein Polizeimotorrad standen bereit, um von den Kindern bestaunt und erkundet zu werden. Zudem hatten die Kleinen die Möglichkeit, sich ansteckbare Buttons zu fertigen - eine kreative Aktion, die bei den Kindern großen Anklang fand.

Der Bürgermeister von Bad Langensalza, Herr Matthias Reinz, war ebenfalls zu Gast bei der Veranstaltung und nutzte die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Durch das Programm führte mit großem Engagement und fundiertem Fachwissen die Leiterin der Polizeistation Bad Langensalza, Frau Polizeihauptkommissarin Grollmus.

Viele Besucher ließen sich von einem erfahrenen Coffee-Biker mit frisch zubereiteten Heißgetränken in Barista-Qualität verwöhnen und nutzten die Gelegenheit, mehr über die Polizeiarbeit zu erfahren.

Es war bereits die fünfte Präventionsveranstaltung in Nordthüringen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Besuchern für einen erfolgreichen und gelungenen Tag!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell