Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kennzeichen gestohlen

Nordhausen (ots)

Am späten Nachmittag wurde der Polizei Nordhausen der Diebstahl von amtlichen Kennzeichen bekannt gegeben. Im Detail hatte der Geschädigte am Freitagmorgen sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Firmengeländes im Industrieweg 10 in Nordhausen abgestellt und ging seiner beruflichen Tätigkeit nach. Zum Feierabend stellte der 41-Jährige fest, dass beide amtliche Kennzeichen von seinem Fahrzeug (Skoda Roomster) entwendet wurden. Durch Zeugen konnte der betreffende Tatzeitraum auf 16:00 Uhr bis 17:10 Uhr eingegrenzt werden. Weitere Erkenntnisse zum Tatablauf liegen bisher nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen (03631-96-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Aktenzeichen: 0246123/2025

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

