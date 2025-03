Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus

Dingelstädt (ots)

Am Montag verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Art und Wise Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Neuen Straße. Der oder die Täter durchsuchen die Räumlichkeiten nach möglicher Beute. Was genau die Täter entwendeten, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Tat ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 22.35 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0056287

