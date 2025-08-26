Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dachstuhl steht in Flammen

Busenberg (Südwestpfalz)

Am Montagnachmittag (25.08.2025) brannte in der Schmiedstraße ein Einfamilienhaus. Das Anwesen ist nicht mehr bewohnbar. Um 14.45 Uhr teilten Zeugen über Notruf ein Feuer in dem Gebäude mit. Die Flammen griffen bereits auf den Dachstuhl über. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis 19 Uhr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt (B 427) für circa vier Stunden voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Hausbewohner kamen bei Angehörigen unter. Laut ersten Schätzungen entstand mindestens ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Auch ein Nachbaranwesen wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |krä

