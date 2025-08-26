PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dachstuhl steht in Flammen

POL-PDPS: Dachstuhl steht in Flammen
  • Bild-Infos
  • Download

Busenberg (Südwestpfalz) (ots)

Am Montagnachmittag (25.08.2025) brannte in der Schmiedstraße ein Einfamilienhaus. Das Anwesen ist nicht mehr bewohnbar. Um 14.45 Uhr teilten Zeugen über Notruf ein Feuer in dem Gebäude mit. Die Flammen griffen bereits auf den Dachstuhl über. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis 19 Uhr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Während der Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt (B 427) für circa vier Stunden voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Hausbewohner kamen bei Angehörigen unter. Laut ersten Schätzungen entstand mindestens ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Auch ein Nachbaranwesen wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

  • 26.08.2025 – 12:12

    POL-PDPS: Randalierer ins Krankenhaus gebracht

    Pirmasens (ots) - In der Nacht auf Dienstag (26.08.2025) rief lautes Geschrei in der Schäferstraße die Polizei auf den Plan. Um kurz nach 1 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine männliche Person, die laut herumgrölen und randalieren soll. Eine Streifenbesatzung traf vor Ort auf einen 34-jährigen Pirmasenser, der zunächst versuchte schnellen Schrittes die Örtlichkeit zu verlassen. Da er trotz Aufforderung nicht stehen ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 12:07

    POL-PDPS: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - Über das vergangene Wochenende (22.08 - 24.08.2025) beschädigten Unbekannte ein Vordach der Käthe-Dassler-Realschule Plus in der Kirchbergstraße. Vermutlich kletterten mehrere Personen auf die Schutzüberdachung, welches durch das Gewicht zusammenbrach. Der Sachschaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:33

    POL-PDPS: Unbekannte entfernen Gullydeckel

    Münchweiler an der Rodalb (ots) - In der vergangenen Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Gullydeckel in den Straßen "Im Hinterfeld", Markgrafen-, Bogen- und Römerstraße in Münchweiler an der Rodalb herausgenommen. Beamte versetzten sie wieder in ihren Ursprungszustand. Zu Beschädigungen kam es nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Verkehrsteilnehmer, die durch diesen Umstand gefährdet wurden, und Zeugen, die ...

    mehr
