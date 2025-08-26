Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Randalierer ins Krankenhaus gebracht

Pirmasens (ots)

In der Nacht auf Dienstag (26.08.2025) rief lautes Geschrei in der Schäferstraße die Polizei auf den Plan. Um kurz nach 1 Uhr meldeten mehrere Anwohner eine männliche Person, die laut herumgrölen und randalieren soll. Eine Streifenbesatzung traf vor Ort auf einen 34-jährigen Pirmasenser, der zunächst versuchte schnellen Schrittes die Örtlichkeit zu verlassen. Da er trotz Aufforderung nicht stehen blieb wurde er aus Eigensicherungsgründen festgehalten und gefesselt. Als Grund seines Verhaltens nannte der Mann Streitigkeiten mit seiner Lebensgefährtin und mehreren Anwohnern. Im Anschluss wurde der alkoholisierte und unter Betäubungsmittel stehende Betroffene in ein Krankenhaus gebracht. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell