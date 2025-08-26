Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Über das vergangene Wochenende (22.08 - 24.08.2025) beschädigten Unbekannte ein Vordach der Käthe-Dassler-Realschule Plus in der Kirchbergstraße. Vermutlich kletterten mehrere Personen auf die Schutzüberdachung, welches durch das Gewicht zusammenbrach. Der Sachschaden wird auf einen mindestens vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Hat jemand über das Wochenende an der Örtlichkeit etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

