Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Gartenzaun - Fahrerin verletzt

Hundeshagen (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Freiheit ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die Fahrerin eines Volkswagen kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß anschließend mit einem geparkten Audi und einem gemauerten Gartenzaun zusammen. Die 50-Jährige trug hierbei leichte Verletzungen davon. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wird die genaue Unfallursache durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ergründet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

