Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen bei Kollision verletzt

Marolterode (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete, sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr kurz vor 17 Uhr die Straße zwischen Schlotheim und Marolterode, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen kollidierte. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 21 Jahre alte Autofahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

