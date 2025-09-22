Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Menschen bei Kollision verletzt

Marolterode (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete, sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr kurz vor 17 Uhr die Straße zwischen Schlotheim und Marolterode, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Pkw eines 50-Jährigen kollidierte. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der 21 Jahre alte Autofahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden.

