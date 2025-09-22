Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Rauchentwicklung ruft Einsatzkräfte auf den Plan
Clingen (ots)
Für den Einsatz der Kräfte der Polizei und Feuerwehr war am Sonntagnachmittag eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Welkertor ursächlich. Beim Kochen brannte gegen 15.40 Uhr eine Pfanne an. Es entstand kein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell