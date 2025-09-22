Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkws

Nordhausen (ots)

Gleich zwei beschädigte Fahrzeuge mussten die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes am Sonntagnachmittag im Bereich einer Tiefgarage in der Blasiistraße feststellen. Bei Volkswagen und einem Renault wurde jeweils eine Scheibe engschlagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens 100 Euro. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden keine Gegenstände aus dem VW gestohlen. Ob aus dem anderen Fahrzeug Beutegut entwendet wurde ist bislang nicht bekannt.

Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren am Tatort. Personen die Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0246980

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell