PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Regionalexpress

Ludwigsburg / Lauda (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau kam es am Donnerstagmittag (11.09.2025) in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Lauda.

Gegen 14:50 Uhr nutzten die 45-jährige Frau und der 43-jährige Mann einen Regionalexpress von Ludwigsburg nach Lauda. Im Laufe der Fahrt gerieten die kroatische Staatsangehörige und der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlugen beide Personen mutmaßlich wechselseitig aufeinander ein. Zudem soll der 43-Jährige die Bekleidung der Frau beschädigt haben. Die kroatische Staatsangehörige verließ den Zug am Bahnhof Lauda und verständigte die Bundespolizei. Der ihr bekannte deutsche Staatsangehörige fuhr weiter in Richtung Würzburg.

Gegen beide Tatverdächtige ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 09:19

    BPOLI S: Mann befriedigt sich in S-Bahn selbst

    Kirchheim(Teck) / Stuttgart (ots) - Zur Erregung eines öffentlichen Ärgernisses kam es Donnerstagmittag (11.09.2025) in einer S-Bahn der Linie S1. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die geschädigte 25-Jährige gegen 15:50 Uhr eine S-Bahn von Kirchheim/Teck nach Stuttgart Schwabstraße. Am Bahnhof Ötlingen stieg der bislang unbekannte Tatverdächtige ebenfalls in die S-Bahn ein und setzte sich in die ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:34

    BPOLI S: Notentriegelung gezogen

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Mittwochabend (10.09.2025) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine S-Bahn der Linie S5 gegen 17:30 Uhr mit einer Geschwindigkeit von ca. 15 Km/h auf Gleis 2 in den Bahnhof ein, als der ukrainische Staatsangehörige die an der Außenseite befindliche Notentriegelung zog. Hierbei öffnete sich die Wagentür, bevor die S5 zum Stehen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:49

    BPOLI S: Nach Körperverletzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

    Aalen (ots) - Zu einer Körperverletzung durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Montagnachmittag (08.09.2025) in einem Regionalexpress am Bahnhof in Aalen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 40-Jährige mit slowakischer Staatsangehörigkeit gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad in den Zug ein und durchsuchte anschließend die Mülleimer. Die 63-jährige Zugbegleiterin forderte ihn daraufhin wohl auf, dies zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren