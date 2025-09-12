Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung im Regionalexpress

Ludwigsburg / Lauda (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau kam es am Donnerstagmittag (11.09.2025) in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Ludwigsburg nach Lauda.

Gegen 14:50 Uhr nutzten die 45-jährige Frau und der 43-jährige Mann einen Regionalexpress von Ludwigsburg nach Lauda. Im Laufe der Fahrt gerieten die kroatische Staatsangehörige und der Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit offenbar zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlugen beide Personen mutmaßlich wechselseitig aufeinander ein. Zudem soll der 43-Jährige die Bekleidung der Frau beschädigt haben. Die kroatische Staatsangehörige verließ den Zug am Bahnhof Lauda und verständigte die Bundespolizei. Der ihr bekannte deutsche Staatsangehörige fuhr weiter in Richtung Würzburg.

Gegen beide Tatverdächtige ermittelt nun die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell