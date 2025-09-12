PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann befriedigt sich in S-Bahn selbst

Kirchheim(Teck) / Stuttgart (ots)

Zur Erregung eines öffentlichen Ärgernisses kam es Donnerstagmittag (11.09.2025) in einer S-Bahn der Linie S1.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die geschädigte 25-Jährige gegen 15:50 Uhr eine S-Bahn von Kirchheim/Teck nach Stuttgart Schwabstraße. Am Bahnhof Ötlingen stieg der bislang unbekannte Tatverdächtige ebenfalls in die S-Bahn ein und setzte sich in die Nähe der kolumbianischen Staatsangehörigen. Im Laufe der Fahrt soll der Mann die Geschädigte angestarrt und währenddessen in seiner Hose an seinem Glied manipuliert haben. Die 25-Jährige, welche die Tat erst im Nachgang zur Anzeige brachte, konnte ein Video anfertigen, auf welchem der Tatverdächtige erkennbar ist.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 10:34

    BPOLI S: Notentriegelung gezogen

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Mittwochabend (10.09.2025) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine S-Bahn der Linie S5 gegen 17:30 Uhr mit einer Geschwindigkeit von ca. 15 Km/h auf Gleis 2 in den Bahnhof ein, als der ukrainische Staatsangehörige die an der Außenseite befindliche Notentriegelung zog. Hierbei öffnete sich die Wagentür, bevor die S5 zum Stehen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 08:49

    BPOLI S: Nach Körperverletzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

    Aalen (ots) - Zu einer Körperverletzung durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Montagnachmittag (08.09.2025) in einem Regionalexpress am Bahnhof in Aalen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 40-Jährige mit slowakischer Staatsangehörigkeit gegen 16:00 Uhr mit seinem Fahrrad in den Zug ein und durchsuchte anschließend die Mülleimer. Die 63-jährige Zugbegleiterin forderte ihn daraufhin wohl auf, dies zu ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 17:01

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlung in der S-Bahn

    Herrenberg (ots) - Am Montagmorgen (08.09.2025) kam es in einer S-Bahn der Linie S1 zu einer exhibitionistischen Handlung. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein Unbekannter gegen 09:30 Uhr, in der S-Bahn von Böblingen nach Herrenberg, sein Glied entblößt und daran manipuliert haben. Hierbei soll der Mann eine 18-Jährige gezielt angeschaut und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren