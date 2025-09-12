Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann befriedigt sich in S-Bahn selbst

Kirchheim(Teck) / Stuttgart (ots)

Zur Erregung eines öffentlichen Ärgernisses kam es Donnerstagmittag (11.09.2025) in einer S-Bahn der Linie S1.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte die geschädigte 25-Jährige gegen 15:50 Uhr eine S-Bahn von Kirchheim/Teck nach Stuttgart Schwabstraße. Am Bahnhof Ötlingen stieg der bislang unbekannte Tatverdächtige ebenfalls in die S-Bahn ein und setzte sich in die Nähe der kolumbianischen Staatsangehörigen. Im Laufe der Fahrt soll der Mann die Geschädigte angestarrt und währenddessen in seiner Hose an seinem Glied manipuliert haben. Die 25-Jährige, welche die Tat erst im Nachgang zur Anzeige brachte, konnte ein Video anfertigen, auf welchem der Tatverdächtige erkennbar ist.

Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Erregung eines öffentlichen Ärgernisses eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell