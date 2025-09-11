PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Notentriegelung gezogen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr durch einen 40 Jahre alten Mann ist es am Mittwochabend (10.09.2025) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine S-Bahn der Linie S5 gegen 17:30 Uhr mit einer Geschwindigkeit von ca. 15 Km/h auf Gleis 2 in den Bahnhof ein, als der ukrainische Staatsangehörige die an der Außenseite befindliche Notentriegelung zog. Hierbei öffnete sich die Wagentür, bevor die S5 zum Stehen kam. Alarmierte Polizisten trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Durch den Vorfall wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen verletzt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurde von der zuständigen Bundespolizei eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

