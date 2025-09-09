Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Skateboard: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen kam es am Montagabend (08.09.2025) im S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Stadtmitte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet der 35-jährige brasilianische Tatverdächtige gegen 19:45 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person. Im weiteren Verlauf kam es zu wechselseitigen Schlägen zwischen dem Unbekannten und dem 35-Jährigen. Hierbei soll der brasilianische Staatsangehörige auch mit einem Skateboard nach seinen Kontrahenten geschlagen haben. Der unbekannte Tatverdächtige konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei vom Tatort flüchten. Der Mann wurde als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er trug zur Tatzeit offenbar einen blau-grauen Pullover, eine blaue Jeans und blaue Sneaker. Zudem soll er einen Rucksack mit sich geführt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell