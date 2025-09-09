PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung mit Skateboard: Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen kam es am Montagabend (08.09.2025) im S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Stadtmitte.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen geriet der 35-jährige brasilianische Tatverdächtige gegen 19:45 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten männlichen Person. Im weiteren Verlauf kam es zu wechselseitigen Schlägen zwischen dem Unbekannten und dem 35-Jährigen. Hierbei soll der brasilianische Staatsangehörige auch mit einem Skateboard nach seinen Kontrahenten geschlagen haben. Der unbekannte Tatverdächtige konnte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei vom Tatort flüchten. Der Mann wurde als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er trug zur Tatzeit offenbar einen blau-grauen Pullover, eine blaue Jeans und blaue Sneaker. Zudem soll er einen Rucksack mit sich geführt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
  • 08.09.2025 – 10:37

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet.

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Samstagabend (06.09.2025) am Bahnhof Ludwigsburg. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 26-jährige Triebfahrzeugführer gegen 18:25 Uhr auf Gleis 1 in den Bahnhof Ludwigsburg ein. Hierbei wurde der deutsche Staatsangehörige aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus mit einem ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 10:36

    BPOLI S: Sachbeschädigung in S-Bahn

    Kirchheim/Teck (ots) - Zu einer Sachbeschädigung durch einen 34 Jahre alten Mann ist es am Sonntagabend (07.09.2025) gegen 20:00 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Plochingen und Kirchheim/Teck gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 34-Jährige während der Fahrt mehrere Reisende verbal an und begab sich anschließend in ein 1.Klasseabteil. Hier soll er mit einem Küchenmesser einen Tisch beschädigt ...

    mehr
