Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Triebfahrzeugführer mit Laserpointer geblendet.

Ludwigsburg (ots)

Zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr kam es am Samstagabend (06.09.2025) am Bahnhof Ludwigsburg.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 26-jährige Triebfahrzeugführer gegen 18:25 Uhr auf Gleis 1 in den Bahnhof Ludwigsburg ein. Hierbei wurde der deutsche Staatsangehörige aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus mit einem grünen Laserpointer geblendet. Nachdem der Zug am Bahnsteig 1 zum Stillstand gekommen war, flüchteten die vier Jugendlichen in unbekannte Richtung. Einer der Männer soll ein auffälliges Basecap und eine Bauchtasche der Marke "Gucci" getragen haben. Ein weiterer Tatverdächtiger trug mutmaßlich eine schwarze Jacke mit gelben Streifen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht angetroffen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 / 87035-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

